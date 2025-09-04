Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda, yakalanan 25 şahıstan 22'si tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen Şehit İbrahim BİROL 12 Operasyonu kapsamında, kent genelinde, uyuşturucu madde satışı istihbari bilgisi sonucunda çalışma başlatıldı.
02.09.2025 ve 03.09.2025 tarihleri arasında gündüz ve gece boyunca tüm birimlerin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, toplam 25 şahıs yakalanırken 22 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs serbest bırakıldı.