Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

(RHA)- Kayseri’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.E. (35), E.S. (44), A.I. (24) ve A.E.H.A. (25) adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 30 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 934,92 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S., A.I. ve A.E.H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

