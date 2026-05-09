Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

(RHA)- Kayseri’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.E. (35), E.S. (44), A.I. (24) ve A.E.H.A. (25) adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 30 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 934,92 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S., A.I. ve A.E.H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde buludu
Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde buludu
Kayserispor bugün kader maçına çıkacak
Kayserispor bugün kader maçına çıkacak
AK Parti İl Başkanı Okandan SAHA 2026 Fuarı'na Katıldı
AK Parti İl Başkanı Okandan SAHA 2026 Fuarı’na Katıldı
MHP'li Ersoy'dan Kayserispor için 10 Milyon TL Prim Sözü
MHP’li Ersoy’dan Kayserispor için 10 Milyon TL Prim Sözü
İncesu Marina Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı
İncesu Marina Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı
Belediye işçisi iş kazasında hayatını kaybetti
Belediye işçisi iş kazasında hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!