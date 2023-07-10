Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
- 10.07.2023 11:23
- Güncelleme: 10.07.2023 13:05
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde operasyon düzenleyen ekipler, A.E., C.A., H.K., F.M. ve M.K.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İHA
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