Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 830 gram kubar esrar ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kocasinan ilçesinde H.S.D. isimli şahsın ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 6 Mayıs 2026 tarihinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucu; 830 gram kubar esrar, 6 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet aydınlatma sistemi ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı.