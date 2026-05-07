Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 830 gram kubar esrar ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kocasinan ilçesinde H.S.D. isimli şahsın ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 6 Mayıs 2026 tarihinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucu; 830 gram kubar esrar, 6 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet aydınlatma sistemi ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı.