Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
- 12.07.2023 13:41
- Güncelleme: 12.07.2023 14:47
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ay boyunca takip ettikleri şahıslara yönelik Özel Harekat polislerinin eşliğinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için emniyete götürüldü.
İHA
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