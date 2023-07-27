Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Talas ve Melikgazi ilçelerinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 kişiye ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan’, 2 kişiye ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan’ işlem yapıldı.

Öte yandan ekiplerin çalışmalarında; 3 parça halinde 65 adet sentetik hap ve 6 parça halinde 30 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.