Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.

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  • 27.07.2023 21:53
  • Güncelleme: 28.07.2023 00:09
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Talas ve Melikgazi ilçelerinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 kişiye ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan’, 2 kişiye ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan’ işlem yapıldı.

Öte yandan ekiplerin çalışmalarında; 3 parça halinde 65 adet sentetik hap ve 6 parça halinde 30 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

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İHA

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