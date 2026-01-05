Kayseri'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü sığınakta yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(37) binanın sığınak kısmındaki saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.