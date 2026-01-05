  • Haberler
Kayseri'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü sığınakta yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(37) binanın sığınak kısmındaki saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  M.Y.(37) binanın sığınak kısmındaki saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.

