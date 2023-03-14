Kayseri'de uyuşturucu taciri kardeşlere 12'şer yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 kardeşe 12’şer yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar T.Ç, ve M.Ç. ile sanık avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıkların Gaziantep’ten Kayseri’ye ticaretini yapmak için yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri sırada polis ekiplerince yakalandıklarını belirterek, sanıkların duruşmada yer alan olay tespit ve yakalama tutanağının da dikkate alınarak ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, uyuşturucu satıcısı değil kullanıcı olduklarını ve o gün de kendi kullanımları için uyuşturucu temin ettiklerini söyleyerek, beraatlerini talep ettil.

Mahkeme heyeti sanıkları ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.