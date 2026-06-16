Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 bin 500 polisle 221 şüpheli yakalandı

Vali Gökmen Çiçek: 282 hedef şahsa eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik

(RHA)-

Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Çiçek, “Bugün Kayseri’nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız Kayseri’deki tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenleri bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. 2 bin 500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, 1 helikopter, 1 İHA, 4 dronla birlikte bir operasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZ BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”

Sözlerini sürdüren Çiçek, “Biz ilk günden itibaren çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Şu an itibariyle bütün hedeflere arkadaşlarımız eş zamanlı olarak ulaşmış ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bizim bütün çalışmalarımızda da görülüyor ki uyuşturucu suçu sadece uyuşturucuyla kalmıyor. Peşinden hırsızlık, gasp, kapkaç, cinayet gibi birçok suçu beraberinde getirdiği görülmektedir. Bugün yapılan operasyondan sonra Kayseri asayişi ve huzuru açısından ne denli önemli olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlarımız 4 aydır titizlikle, hassasiyetle her türlü veriyi kontrol ve takip ederek büyük bir emek ortaya koydular. Bugün 4 ay önce başladıkları çalışmanın son günündeyiz. Sabahın erken saatlerinde 2 bin 500 polisimiz aynı anda çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına operasyon gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHİRDE UYUŞTURUCU SATTIRMAYACAĞIZ”

Gerçekleştirilen operasyon nedeniyle memnuniyetini dile getiren Çiçek, “Tüm Kayseri kamuoyuyla memnuniyetimi ve mutluluğumu paylaşmak isterim. Biz bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Bu şehirde çocuklarımızın zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bir tek gencimizin dahi kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde tüm birimlerimiz büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin Kayseri ayağında da bizler üstümüze düşen mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Emniyet Müdürümüze ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu mücadele devam edecek ve bitmeyecek bir mücadeledir” dedi.