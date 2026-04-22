Kayseri'de Uyuşturucudan yargılanan 3 çocuk annesi: Aldığı ceza ile gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 3 çocuk annesi H.P., mahkeme salonunda aldığı ceza ile büyük bir üzüntü yaşadı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, H.P. savunmasında, "Üç çocuğum evde sahipsiz kaldı. Eşim tutuklu, ben burada çok uzun süredir bulunuyorum. Kızlarımdan biri kolunu kırdı, diğerinin ise psikolojik sorunları var. Benim bir suçum yok, uyuşturucu satmadım. Evimde bulunan uyuşturucular, sevgilim olan birine aitti. Ben sigara dumanından bile rahatsız olurum. Uyuşturucu ile alakam yok, beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

H.P.'nin avukatı, müvekkilinin akrabalarıyla ortak bir evde yaşadığını ve bu akrabaların çoğunun uyuşturucu kullandığını belirterek, evde bulunan uyuşturucunun onlara ait olabileceğini ifade etti. Avukat, uyuşturucunun kişiye ait olduğunu gösteren somut bir delil olmadığını vurguladı.

Tanık beyanlarının tutarsızlığına dikkat çeken avukat, "Tanıklar emniyette verdikleri ifadede uyuşturucuyu H.P.’den aldıklarını söyleseler de mahkeme huzurunda ilk ifadelerinin baskı altında alındığını söyleyerek, uyuşturucuyu H.P.’den almadıklarını ifade etmişlerdir. Bu ifadeleri dikkate alarak ve müvekkilimin üç çocuğunun mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak beraatini talep ediyoruz." dedi.

Savcılık ise mütalaasında, zincirleme şekilde sentetik madde suçundan ceza talep etti. Ek müzakere isteyen hakim, H.P. hakkında savcılık mütalaası doğrultusunda 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 187 bin 500 TL para cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından H.P., gözyaşlarına boğularak mahkeme salonunu terk etti.

Haber Merkezi

