Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.
- 13.04.2023 13:51
- Güncelleme: 13.04.2023 14:02
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8-12 Nisan arasında şehrin farklı noktalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen 12 operasyonda 33 zehir taciri yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
İHA
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