Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün süren uygulamalarda yakalanan 24 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.

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  • 03.04.2023 17:48
  • Güncelleme: 03.04.2023 18:54
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Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün süren uygulamalarda yakalanan 24 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 9’u sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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