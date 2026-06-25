Kayseri’de uyuşturucuyla mücadele gününe özel spor etkinliği

(RHA)-Kayseri’de, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Şube Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pisti Yan Açık Sahada gerçekleştirilen programda, zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bağımlılıktan arınmış bir yaşam anlayışının gençlere benimsetilmesi amaçlandı. Etkinlikler voleybol müsabakalarıyla başlarken, futbol, badminton, dart ve okçuluk turnuvalarıyla devam etti. Takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda izleyiciler de heyecan dolu anlar yaşadı. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinliklerde, katılımcılar arasında dostluk ve kardeşlik bağları güçlenirken, bağımlılıkla mücadele konusunda da farkındalık oluşturuldu. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın etkinlik alanındaki stantları ziyaret etmesi ve katılımcılarla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

