Kayseri'de Vahşete Geçit Yok: Vali Çiçek'ten Jandarmaya tebrik
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, hayvanlara yönelik vahşeti durdurmak adına önemli bir operasyona imza attı. Köpek dövüştürdükleri tespit edilen 13 şahıs, suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Olayla ilgili toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.
Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, “Zavallı hayvanları ölümüne dövüştürerek onların çektikleri acılara aldırmadan, bu vahşeti bahisle kazanca dönüştürmeye çalışan 13 şahıs suçüstü yakalandı. Bu zalimliğe dur diyen Kayseri İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bu operasyon, hayvan hakları konusunda duyarlılığın artması ve benzer olaylara karşı caydırıcılığın güçlenmesi açısından kamuoyunda takdirle karşılandı.