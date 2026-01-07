Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek Sevinci

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin vizyonunu ve marka değerini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle dikkat çekiyor. Vali Çiçek, vilayet sarayının ötesinde, hatta dışında, kentin her köşesinde halkla kurduğu yakın diyalog ve samimi yaklaşımıyla gönüllerde taht kurmuş durumda. Mütevazı kişiliği ve sürekli çabaları sayesinde, Kayseri'de önemli bir kazanım elde eden Çiçek, valiler kararnamesi ile görevine devam ediyor. Bu durum, hem il merkezi hem de ilçelerdeki halk için büyük bir avantaj sağlıyor. Kayseri'nin geleceği için umut verici olan bu gelişmeler, şehirdeki sosyal ve kültürel yaşamı da zenginleştiriyor.

Günlerdir konuşulan Valiler Kararnamesi öncesi bir kısım çevrelerin kasıtlı olarak Valinin ‘merkeze çekileceği’ yönündeki aslı astarı olmayan balon haberlerin boşa çıkması, geldiği günden itibaren şehre büyük değerler katan, yaptığı faaliyet ve projelerle Türkiye'ye örnek olan vali Gökmen Çiçek'in halkın gönlündeki yerini daha da pekiştirdi.