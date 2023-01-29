Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Mahalle sakinleri, dinamit fabrikasının meralarının yok olması, doğaya, havaya, toprağa zarar vereceğini belirterek dinamit fabrikasının kurulmasını istemediklerini açıkladı. Kayseri Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan, “Hayvanlarımızın otladığı, arılarımızın öz aldığı genel olarak kullanılan bir yer. Köyün tamamen dibinde, köy içme suyu şebekesine bölge 200 metre mesafede. Çok ciddi bir sağlık problemi yaşayacağız. Kimyasallar problem yaratacak” dedi.