Kayseri'de 'Vefa İftarı'nda Buluşma: Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi

İftar programında AK Parti’ye gönül vermiş eski ve yeni teşkilat mensupları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer bir araya gelirken; birlik, beraberlik ve vefa duygusu ön plandaydı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, iftar sonrası yaptığı değerlendirmede, “AK Parti kadroları geçmişten bugüne omuz omuza yürüyen büyük bir aile. Bugün bu sofrada, hatıralarımızı, mücadelemizi ve geleceğe dair umutlarımızı da paylaştık” dedi.

Vefa İftarı, partinin Kayseri teşkilatındaki güçlü bağları pekiştirirken, Ramazan’ın dayanışma ve kardeşlik ruhunu da yansıtan anlamlı bir buluşma oldu.

