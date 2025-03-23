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Kayseri'de 'Vefa İftarı'nda Buluşma: Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kayseri Vefa İftarı' programı, geniş katılımla ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Programa, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları katıldı.

Kayseri'de 'Vefa İftarı'nda Buluşma: Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi

İftar programında AK Parti’ye gönül vermiş eski ve yeni teşkilat mensupları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer bir araya gelirken; birlik, beraberlik ve vefa duygusu ön plandaydı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, iftar sonrası yaptığı değerlendirmede, “AK Parti kadroları geçmişten bugüne omuz omuza yürüyen büyük bir aile. Bugün bu sofrada, hatıralarımızı, mücadelemizi ve geleceğe dair umutlarımızı da paylaştık” dedi.
Vefa İftarı, partinin Kayseri teşkilatındaki güçlü bağları pekiştirirken, Ramazan’ın dayanışma ve kardeşlik ruhunu da yansıtan anlamlı bir buluşma oldu.
 

Haber Merkezi

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