Kayseri'de Veri Kurtarma Merkezi Açıldı

Veri Kurtarma Merkezi, doğal afetler, özellikle de depremler karşısında hizmet kesintilerini önlemek için hayati bir rol oynayacak. Tek katlı ve düşük riskli olarak projelendirilen merkez, ana hizmet binasından bağımsız bir şekilde konumlandırıldı. Aktif olarak kullanılan sunucular ve veri depolama üniteleri, bu yeni merkeze taşınarak devreye alındı.

Ortak Kullanım ve Güvence

Merkez, Büyükşehir Belediyesi ile ortak kullanım esasına göre tasarlandı. Bu sayede, her iki kurumun dijital verileri ve sistemleri tek bir güvenli alanda korunacak. Olası bir deprem durumunda, ana hizmet binalarında oluşabilecek hasarların bilgi işlem altyapısını asgari düzeyde etkilemesi hedefleniyor. Böylece, vatandaşlara sunulan dijital hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi sağlanacak.

Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanımı

Bu stratejik yatırım, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlarken, mükerrer yatırımların önüne geçerek kurumsal iş birliğini güçlendiriyor. Veri Kurtarma Merkezi, afet anlarında KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin dijital operasyonlarının sürekliliğini sağlayarak önemli bir yapı niteliği taşıyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu proje, yenilikçi yaklaşımı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.