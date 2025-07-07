Kayseri'de verici anten kirliliğine son verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale televizyon ve radyo kulelerinin modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 30 büyükşehirde yayıncılık altyapısını güçlendirecek yeni kule projelerini hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, “Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi’nin benzerlerini, ‘30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi’ kapsamında inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Projeyle birlikte Türkiye genelindeki yayıncılık altyapısının modernize edileceğini belirten Uraloğlu, aynı zamanda şehir siluetlerinin de daha estetik ve düzenli hale geleceğini vurguladı.

Uraloğlu, projeyle FM, DAB+ ve DVB-T2 gibi modern yayın teknolojilerine uyumlu, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulacağını belirterek, çeşitli illerde devam eden çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı:

“Trabzon Boztepe’de kule yapımına yönelik ön hazırlık çalışmalarına başladık. Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü’nde, merkez ilçelere hizmet veren ve halen yayıncılara ait olan iki adet verici direğinin devralınmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ise mevcut direği devralarak Ocak 2025’te yayına başladık.”

Projeyle birlikte sadece yayın kalitesinin değil, enerji verimliliğinin de artırılacağını ifade eden Uraloğlu, “Yeni kuleler, çağdaş yayıncılık altyapısıyla donatılacak. Enerji verimliliği 10 kat artırılarak, çevreci ve düşük karbon emisyonlu yayın hizmetleri sunulacak. Süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi.

Elektromanyetik Kirlilik Azalacak, Şehir Siluetleri Modernleşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi’nin yalnızca teknik değil, çevresel ve estetik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı. Projenin, şehirlerde dağınık şekilde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan eski anten ve direklerin ortadan kaldırılmasına katkı sunacağını belirtti.

Yeni nesil kulelerin, yayın hizmetini tek merkezden sunarak elektromanyetik kirliliği azaltacağını ifade eden Uraloğlu, “Vatandaşlarımız, dünya standartlarının çok altında elektromanyetik alan değerlerine maruz kalacak. Aynı zamanda şehirlerimizin silueti, modern mimariyle daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak,” dedi.

Proje kapsamında, öncelikli olarak 30 büyükşehirde dijital yayın altyapısının güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, “ Ankara, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Adana, Sivas, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Samsun’un da aralarında bulunduğu illerde kurulacak veya devralınacak kulelerle onlarca analog ve dijital yayıncıya hizmet verilecek,” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hayata geçirilecek kule projeleriyle birlikte vatandaşların dijital televizyon ve radyonun sunduğu yüksek ses ve görüntü kalitesinden faydalanacağını belirterek, “Bu çalışmalar sayesinde hem daha kaliteli yayınlara erişim sağlanacak hem de şehirlerimiz teknolojik ve görsel açıdan çağdaş bir kimliğe bürünecek,” değerlendirmesinde bulundu.