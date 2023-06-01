Kayseri'de Yabancı Otlarla Mücadele

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 2023 yılı ilkbahar dönemi yabancı ot ile mücadele ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

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  • 01.06.2023 12:00
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:33
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Kayseri'de Yabancı Otlarla Mücadele
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 2023 yılı ilkbahar dönemi yabancı ot ile mücadele ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı ilkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri arasında yer alan refüjlerde ağaçlandırma alanları ve parklar ile mesire alanlarında son zamanlardaki yoğun yağışlarla birlikte hızlı bir büyüme periyoduna giren yabancı otlar ve çim ile mücadelesi hız kazandı. Büyükşehir ekipleri, odunsu olmayan yabancı ot temizliğinde sırt tırpanı, çapalama kullandığı gibi bazı alanlarda da kökünden elle koparma ve yabancı ot ilaçlama işlemleri uyguluyor. Yabancı ot ile mücadelede yapılmadığı zaman alanlarda, bitkilerin görsel özelliği kayıp olurken, bitkilerin ışığı engelleniyor ve bitkilerin suyuna ortak rekabetçi oluyor. Bitkilerin formlarının gelişimine engel olan, toprak sıcaklıklarını düşüren ve alanlarda hastalık ile zararlılara neden olan yabancı otlarla mücadele çerçevesinde, kentteki Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında yabancı ot temizliği ve çim biçme işlerinde yoğun yağışlardan dolayı periyotları arttırıldı. Özellikle Hisarcık yolu, Malatya yolu, Bekir Yıldız Bulvarı ve Kocasinan Bulvarlarında, hem refüjlerde hem de yol kenarı yürüyüş yolları ve yaya kaldırımlarında bakım çalışmaları Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor.

Bahar mevsimi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları olan mesire alanları, park bahçeler, hobi bahçeleri ve refüjlerdeki mevcut tüm çim alanların periyodik çim biçimleri de aralıksız devam ediyor.

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İHA

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