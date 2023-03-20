Kayseri'de yağış devam edecek

 Kayseri'de yaklaşık 2 haftadır aralıklarla devam eden yağışlı hava, yeni haftada da aralıklarla sürecek. Kar yağışının olduğu Erciyes'te de sezonun uzadığı öğrenildi.  

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  • 20.03.2023 10:03
  • Güncelleme: 20.03.2023 11:22
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Kayseri'de yağış devam edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 20-24 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta da aralıklarla yağış hakim olacak. Gece sıcaklığı ise Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Talas ve Tomarza ilçelerinde eksilere düşerken, diğer yerlerde artı değerlerde olacak. Gündüz sıcaklığı da yarından (Salı) itibaren 5-10 derece birden artarak 14 dereceler seviyesine çıkacak. 

ERCİYES’TE BUGÜN KAR VAR, SEZON UZADI

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 5, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor. Son yağan karla birlikte Erciyes’te kayak sezonunun Nisan ayı ortalarına kadar uzayabileceği ifade edildi.  

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 0, en yüksek 12 derece
Bünyan: En düşük 0, en yüksek 13 derece
Develi: En düşük 2, en yüksek 15 derece 
Felahiye: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece 
Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece
İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece 
Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 12 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 12 derece 
Sarıoğlan: En düşük 0, en yüksek 13 derece 
Sarız: En düşük eksi 5, en yüksek 10 derece 
Talas: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece 
Tomarza: En düşük eksi 3, en yüksek 13 derece 
Yahyalı: En düşük 0, en yüksek 15 derece 
Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 15 derece.

1ha

Kayseri Gündem
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