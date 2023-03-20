Kayseri'de yağış devam edecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 20-24 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta da aralıklarla yağış hakim olacak. Gece sıcaklığı ise Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Talas ve Tomarza ilçelerinde eksilere düşerken, diğer yerlerde artı değerlerde olacak. Gündüz sıcaklığı da yarından (Salı) itibaren 5-10 derece birden artarak 14 dereceler seviyesine çıkacak.

ERCİYES’TE BUGÜN KAR VAR, SEZON UZADI

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 5, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor. Son yağan karla birlikte Erciyes’te kayak sezonunun Nisan ayı ortalarına kadar uzayabileceği ifade edildi.

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 0, en yüksek 12 derece

Bünyan: En düşük 0, en yüksek 13 derece

Develi: En düşük 2, en yüksek 15 derece

Felahiye: En düşük eksi 1, en yüksek 12 derece

Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece

İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece

Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 12 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 12 derece

Sarıoğlan: En düşük 0, en yüksek 13 derece

Sarız: En düşük eksi 5, en yüksek 10 derece

Talas: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece

Tomarza: En düşük eksi 3, en yüksek 13 derece

Yahyalı: En düşük 0, en yüksek 15 derece

Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 15 derece.