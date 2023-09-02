Kayseri’de yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de 3 Eylül 2023 Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ‘Sarı kodlu’ uyarı yapılmıştı. Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış beklendiği belirtilen açıklamada; vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Uyarının ardından beklenen yağış bugün akşamüzeri Kayseri’yi etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve yerel dolu yağışı yaşanırken bazı bölgelerde ise sel ve su taşkınlıkları meydana geldi. Etkisini gösteren hava olayı hayatı olumsuz yönde etkilerken trafikte de aksamalara sebep oldu.