Kayseri'de yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor
Kayseri'de soğuk havalar geride kalıyor. Yarından (Salı) kent genelinde yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı 10 derece civarında yükselecek.
- 20.02.2023 14:33
- Güncelleme: 20.02.2023 14:33
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre, kış mevsiminin ikinci ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün (Pazartesi) Kayseri merkezde yer yer yağmur bekleniyor. Yarın ise sisli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar da eksilerden 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da bugün (Pazartesi) yağışın şekli karla karışık yağmur olabilir.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün kar yağması bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 8, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Akkışla: En düşük eksi 6, en yüksek 8 derece
Bünyan: En düşük eksi 4, en yüksek 9 derece
Develi: En düşük eksi 3, en yüksek 9 derece
Felahiye: En düşük eksi 2, en yüksek 11 derece
Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 10 derece
İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece
Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 9 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 9, en yüksek 6 derece
Sarıoğlan: En düşük eksi 3, en yüksek 10 derece
Sarız: En düşük eksi 10, en yüksek 6 derece
Talas: En düşük eksi 2, en yüksek 9 derece
Tomarza: En düşük eksi 14, en yüksek 8 derece
Yahyalı: En düşük eksi 2, en yüksek 13 derece
Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 15 derece.