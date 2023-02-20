Kayseri’de yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre, kış mevsiminin ikinci ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün (Pazartesi) Kayseri merkezde yer yer yağmur bekleniyor. Yarın ise sisli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar da eksilerden 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da bugün (Pazartesi) yağışın şekli karla karışık yağmur olabilir.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün kar yağması bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 8, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Akkışla: En düşük eksi 6, en yüksek 8 derece

Bünyan: En düşük eksi 4, en yüksek 9 derece

Develi: En düşük eksi 3, en yüksek 9 derece

Felahiye: En düşük eksi 2, en yüksek 11 derece

Hacılar: En düşük eksi 1, en yüksek 10 derece

İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 14 derece

Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 9 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 9, en yüksek 6 derece

Sarıoğlan: En düşük eksi 3, en yüksek 10 derece

Sarız: En düşük eksi 10, en yüksek 6 derece

Talas: En düşük eksi 2, en yüksek 9 derece

Tomarza: En düşük eksi 14, en yüksek 8 derece

Yahyalı: En düşük eksi 2, en yüksek 13 derece

Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 15 derece.