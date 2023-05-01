Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

 Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde etkili olan yağışlı hava, kenti terk ediyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.  

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  • 01.05.2023 15:56
  • Güncelleme: 01.05.2023 15:56
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Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 2-6 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bir süredir devam eden sağanak yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıklar ise artacak. Çarşamba ve Perşembe günü kent genelinde az bulutlu hava olması bekleniyor. Sıcaklıkların de en düşük 4, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışın geri gelmesi bekleniyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.  

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 2, en yüksek 22 derece
Bünyan: En düşük 2, en yüksek 23 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 22 derece 
Felahiye: En düşük 2, en yüksek 23 derece 
Hacılar: En düşük 4, en yüksek 26 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 23 derece 
Özvatan: En düşük 1, en yüksek 22 derece
Pınarbaşı: En düşük 0, en yüksek 20 derece 
Sarıoğlan: En düşük 1, en yüksek 23 derece 
Sarız: En düşük 0, en yüksek 19 derece 
Talas: En düşük 4, en yüksek 26 derece 
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 21 derece 
Yahyalı: En düşük 1, en yüksek 23 derece 
Yeşilhisar: En düşük 5, en yüksek 24 derece.

1ha

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