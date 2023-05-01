Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 2-6 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bir süredir devam eden sağanak yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıklar ise artacak. Çarşamba ve Perşembe günü kent genelinde az bulutlu hava olması bekleniyor. Sıcaklıkların de en düşük 4, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışın geri gelmesi bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 2, en yüksek 22 derece

Bünyan: En düşük 2, en yüksek 23 derece

Develi: En düşük 5, en yüksek 22 derece

Felahiye: En düşük 2, en yüksek 23 derece

Hacılar: En düşük 4, en yüksek 26 derece

İncesu: En düşük 5, en yüksek 23 derece

Özvatan: En düşük 1, en yüksek 22 derece

Pınarbaşı: En düşük 0, en yüksek 20 derece

Sarıoğlan: En düşük 1, en yüksek 23 derece

Sarız: En düşük 0, en yüksek 19 derece

Talas: En düşük 4, en yüksek 26 derece

Tomarza: En düşük 0, en yüksek 21 derece

Yahyalı: En düşük 1, en yüksek 23 derece

Yeşilhisar: En düşük 5, en yüksek 24 derece.