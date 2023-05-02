Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu
Kayseri'de etkisini gösteren yağışlar nedeniyle barajların doluluk oranı geçen sene ile aynı orana geldi.
- 02.05.2023 14:07
- Güncelleme: 02.05.2023 14:07
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Kayseri ve ilçelerinde son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlar, çiftçiler başta olmak üzere herkesi mutlu etti. Kuraklık riski de son yağan yağmurlarla birlikte ortadan kalktı. Barajlarda da doluluk oranı önceki senelerdeki seviyelere ulaştı. Kentte bu yıl sulama ve içme suyunda sıkıntı yaşanmaması bekleniyor.
1ha
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