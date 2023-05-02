Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

 Kayseri'de etkisini gösteren yağışlar nedeniyle barajların doluluk oranı geçen sene ile aynı orana geldi.

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 14:07
  • Güncelleme: 02.05.2023 14:07
  • 89
Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri ve ilçelerinde son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlar, çiftçiler başta olmak üzere herkesi mutlu etti. Kuraklık riski de son yağan yağmurlarla birlikte ortadan kalktı. Barajlarda da doluluk oranı önceki senelerdeki seviyelere ulaştı. Kentte bu yıl sulama ve içme suyunda sıkıntı yaşanmaması bekleniyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Adayı İncetoprak: 'Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım'

Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

Başkan İlmek'ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

Başkan İlmek’ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili Adayı Çağan ve Cıngı'dan Esnaf Ziyaretleri

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Bakan Akar: 'En kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde, Milli Muharip Uçağımızı semalarımızda göreceğiz'

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

DAHA FAZLA
Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri’de yağışlar barajı doldurdu