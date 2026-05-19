Kayseri'de Yakışıksız Tören: Hurda otomobili için cenaze namazı kıldırıp toprağa gömdü

Kayseri’de sanayide hurda araç alım satım işi ile uğraşan Metin Hamurcu, hayalini kurduğu otomobile mizahi bir törenle veda etti.

Aracın mezar taşını yaptırdıklarını, cenaze yemeği verdiklerini ve törene imam çağırdıklarını ifade eden Hamurcu, “15 senedir sanayide çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerimiz oldu. Allah’a çok şükür 10 senedir sanayide bir dükkanımız var. Hasarlı araba alıp, satıyoruz. 1996 doğumluyum, 8-9 yaşlarımda Honda VTEC 2 makyajlı kasa çıktı, sunroof falan çok güzeldi. Bu araba çocukluk hayalimdi, onu defterlerime çizerdim. O zamanlar böyle bir araba hayalimdi ve bizde yoktu. Çok şükür azim ettim, çalıştım, çabaladım ve bugünlere geldim. Hayal ettiğim arabanın aynı rengine kadar aldım. Kazalı bir şekilde aldım ama kendimiz de zaten bu işi yapıyoruz. Çok şükür hayallerime ulaştım, ne yapayım dedim. Hayalimdeki arabayı gömdüm. Güzel bir prodüksiyon ayarladık. Arabanın mezar taşını yaptırdık, cenaze yemeğini verdik. Hocamızı bile çağırdık. Bunu sadece mizah amaçlı yaptık. Tabi bizlere tepki verende oldu, komik bulanlarda oldu” dedi.

“ARABAMIN MEZARINA ÇİÇEK EKMEK İSTİYORUM, ARADA UĞRAYIP AĞIT YAKABİLİRİM”

Hamurcu, aracının bulunduğu alana çiçekler ekip ağıtlar yakacağını da belirterek, “Arkadaşlarımdan komik tepkiler aldık. İnsanlar gülüyorlar, çok güzel olmuş nasıl düşündünüz. Bir tanesi hayatımda bu kadar komik bir video izlemedim yazmış. Kimi de dinle alay olmaz gibisinden şeyler yazmış ama biz alay etmedik mizahi bir video yapmak istedik. O yüzden yanlış anlaşılmak istemeyiz. Aracımı arada bir ziyaret etmek istiyorum. Gömdüğüm alan zaten tapulu arsamız. Arabamın mezarına çiçek ekmek istiyorum, arada uğrayıp ağıt yakabilirim” şeklinde konuştu.