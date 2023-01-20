Kayseri'de yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bugüne kadar Kayseri'de yapılmış en yüksek miktardaki sıvı uyuşturucu maddeyi ele geçirdik dedi.

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  • 20.01.2023 20:49
  • Güncelleme: 20.01.2023 21:29
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Kayseri'de yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde sıvı uyuşturucu ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, "Bugüne kadar Kayseri’de yapılmış en yüksek miktardaki sıvı uyuşturucu maddeyi ele geçirdik" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.D. isimli şahıs tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç adım adım takip edilerek durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda kente sokulmak istenen ve yaklaşık değeri 10 milyon TL olan 34 kilogram sıvı uyuşturucu madde bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, Kayseri’de yakalanan B.D. ile Nevşehir’de yakalanan D.A. ile M.S.T. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yaptığı açıklamada, “Kararlıyız, bu şehirde uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Sayın Valimizle birlikte ’Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız’ diye bir söz verdik. Bu sözümüzün arkasında durmak için de o günden bu yana gece gündüz demeden tüm personelimizle birlikte mücadele ediyoruz. Bugün de Cumhuriyet Başsavcılığımızla koordineli olarak yaptığımız bir çalışmada bugüne kadar Kayseri’de yapılmış en yüksek miktardaki sıvı uyuşturucu maddeyi ele geçirdik. İşlem gördükten sonra 3 katı miktara kadar çoğalacak ve çok sayıda vatandaşımızı zehirleyecek olan bu maddenin ilimizde dağıtılmasına izin vermedik” dedi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz sözümüzün arkasındayız. Bugün Emniyetimiz Kayseri’de çok iyi planlanmış bir operasyona imza attı. İlimize sokulmak istenen 34 kilo sıvı met ve satıcılarını kıskıvrak yakaladı. Kayseri’de uyuşturucu satmak isteyen alçaklara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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