Kayseri’de yaklaşık 12 bin evcil hayvan kimliklendirildi

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi uygulamasında sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil hayvanların kayıt altına alınması gerekiyor. Yıl sonuna kadar hayvanını kayıt altına aldırmayanlar hakkında 3 bin 642 lira cezai işlem uygulanacak. Sürenin dolmasına 2 gün kala veteriner klinikleri ve tarım müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, şu ana kadar kayıt altına alınan evcil hayvan sayısını açıkladı.

Bugün itibariyle yaklaşık 12 bin hayvanın kimliklendirildiğini belirten Şahin, “Yaklaşık 12 bin evcil hayvana çip takıldı. Bunlar kedi, köpek ve 1 tane de gelincik olarak kayda geçti. Uygulama, 31 Aralık itibariyle son bulacak ancak evinde hayvan besleyenler için son kez söyleyelim; bugüne kadar müracaat etmemişlerse ek 1 formunu doldurup en geç 15 Ocak 2023’e kadar idari yaptırım uygulanmaması için tamamlanması lazım. 2 yıldır bu işlemler devam ediyor ancak maalesef son günler beklendi ve kurumlarda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle dışarıdaki veteriner kliniklerinde çipleme faaliyetleri devam ediyor” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ; EVCİL HAYVANLARIN GÜVENLİĞİNİ, SAĞLIĞINI SAĞLAMAK’

Evcil hayvanlara uygulanan kimliklendirme işlemi ile yapılan aşıların kayıt altına alınması, olası şiddet durumunda kişinin tespit edilmesi gibi durumların takibinin yapılabileceğini ifade eden Şahin, “Yaklaşık 7 binin üzerinde kedi ve 4 binden fazla köpek çiplenerek kimliklendirilmiş oldu. Buradaki hedefimiz ise; bu hayvanların, yapılan aşılarının kayıt altında olması ve kime ait olduğunun bilinmesi gerekiyor. Maalesef yaşıyoruz; kötü muamelede bulunulduğu zaman da hukuki anlamda cevabının verilebilmesi hedefleniyor. Dünyada bu işi yapan ender ülkelerden birisiyiz. Evimizde beslemiş olduğumuz dostlarımızın güvenliğini, sağlığını sağlamak ve kime ait olduğunu bilmek istiyoruz. Böyle olunca da terkedilme durumunda o kişiye sorabiliyoruz. Bunun için Bakanlığımız böyle bir uygulama gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.