Kayseri'de yalnız yaşanan evlerden birinde daha acı son: 'Ölü Bulundu'

Ülkemizde yalnız başına ikamet edilen ve sayısı 10 milyona yaklaşan evlerden birinde daha yalnız yaşayan şahıs, Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde evinde ölü bulundu.

Olay saat 22.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. M.E.’den haber alamayan yakınları polis be sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.’nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

