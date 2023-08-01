Kayseri'de yangında binada mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalan vatandaşlarda kurtarıldı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalanlarda ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.