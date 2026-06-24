Kayseri'de Yapı Ruhsatı Süreçlerinde Dijitalleşme Çağrısı

Maliyet ve Çevresel Etki

2025 yılı verilerine göre yalnızca Kocasinan ve Talas belediyelerinde toplam 510 bin metretül proje çıktısı alınırken, baskı maliyetinin 12,7 milyon TL’yi aştığı ifade edildi. Bu maliyetin doğrudan vatandaşın cebinden çıktığına dikkat çekilen açıklamada, kâğıt tüketiminin yüzlerce ağacın kesilmesine yol açtığı ve sürdürülebilir kentleşme hedefleriyle çeliştiği vurgulandı.

Türkiye’de Örnekler Var

Türkiye’nin birçok kentinde elektronik ruhsat, e-imza, dijital arşiv ve çevrim içi proje inceleme sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı hatırlatılarak, Kayseri’de hâlâ basılı evrak ve fiziksel proje çıktılarıyla işlem yapılmasının çağın gerisinde kaldığına işaret edildi.

Yerel Yönetimlere Çağrı

Mimarlar Odası, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerini yapı ruhsatı süreçlerini dijital ortama taşımaya davet etti. Açıklamada, “Bu dönüşüm yalnızca teknolojik bir yenilik değil; kamu kaynaklarının etkin kullanımı, vatandaşın gereksiz mali yüklerden korunması ve doğal çevrenin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluktur” denildi.

Hedef: Dijital ve Sürdürülebilir Kentleşme

Oda, Kayseri’nin geleceği için kaynaklarını verimli kullanan, çevresel sorumluluğu önceleyen ve dijital dönüşümü benimseyen bir şehircilik anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.