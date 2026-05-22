Kayseri’de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 167 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yapı İzin İstatistikleri, I. Çeyrek Ocak-Mart 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre ; Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüzölçüm yüzde 26,1 arttı. Kayseri’de ise 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 167, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 2 bin 850 oldu.