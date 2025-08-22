Kayseri’de yapılacak planlı elektrik kesintileri (22 Ağustos)

KAYSERİ (1HA)- KCETAŞ, 22 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Kocasinan, Sarız, Melikgazi, Sarıoğlan, Tomarza, İncesu, Develi ve Hacılar’da olmak üzere 9 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 22 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;



Bünyan

08:00 - 12:00: Pirahmet Mahallesi (Danışment 1. Cadde, Danışment Kümeevleri, Bağyolu Sokak, 1010. Sokak, Vatan Caddesi, Yağmur 1. Sokak, Koyunabdal Yolu Caddesi, 1013. Sokak, Kayseri 2. Cadde, Çeşme 1. Sokak) ve civarları.

Develi

09:00 - 17:00: Gümüşören Mahallesi (Gümüşören Kümeevler) ve civarları.

Hacılar

08:45 - 17:00: Beğendik Mahallesi (Sakar Eşmecik Caddesi, Sarper Sokak, Köşe Beğendik Caddesi, Yaver Sokak, Kükürt Sokak) ve Yediağaç Mahallesi (Sakar Eşmecik Caddesi, Besin Sokak, Kergah Caddesi, Kar Sokak, Şen Sokak, Yağmur Sokak, Olgaç Sokak, 5989. Sokak) ve civarları.

09:00 - 10:00: Aşağı Mahallesi (Erenler Caddesi, Özsoy Sokak, Kızıltepe Sokak, Işık Sokak, Erenler Çıkmazı Sokak, 5910. Sokak) ve Karpuzsekisi Mahallesi (6097. Sokak, 6090. Sokak, 6095. Sokak, 6088. Sokak, 6083. Sokak, 6089. Sokak, 6092. Sokak, 6086. Sokak, 6080. Sokak, 6084. Sokak, 6087. Sokak, 6099. Sokak, 6085. Sokak, 6079. Sokak) ve Beğendik Mahallesi (6019. Sokak) ve civarları.

10:00 - 11:00: Karpuzsekisi Mahallesi (6096. Sokak, 6098. Sokak, 6105. Sokak, 6100. Sokak, 6086. Sokak, 6084. Sokak, 6090. Sokak, 6102. Sokak, 6101. Sokak, 6103. Sokak, 6104. Sokak, 6019. Sokak, 6088. Sokak, 6106. Sokak, 6107. Sokak) ve Aşağı Mahallesi (Ören Caddesi, Kuyuüstü Caddesi, Erenler Çıkmazı Sokak) ve civarları.

11:00 - 12:00: Aşağı Mahallesi (Alaçayır Caddesi, Erenler Caddesi) ve Karpuzsekisi Mahallesi (Karpuzsekisi Kümeevleri) ve civarları.

13:30 - 14:30: Karpuzsekisi Mahallesi (Karpuzsekisi Kümeevleri) ve Aşağı Mahallesi (Erenler Caddesi) ve civarları.

14:30 - 15:30: Karpuzsekisi Mahallesi (Karpuzsekisi Kümeevleri) ve Hürmetçi Mahallesi (Cumhuriyet 1. Caddesi) ve civarları.

İncesu

16:00 - 17:00: Örenşehir Mahallesi (Kızıl Sokak, İncesu-Örenşehir Caddesi, Yıldırım Sokak, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Göreme Sokak, Örnek Sokak, Yalçın Sokak, Demir 1. Sokak, Hilal Sokak, Apaydın Sokak, İnanlar Sokak, Hamurcu Caddesi, Hamurcu Yolu Kümeevleri, Gül 1. Cadde, 5506. Sokak, Hamurcu 1. Sokak) ve civarları.

Kocasinan

08:30 - 17:30: Kuşçu Mahallesi (Kızılkaş Sokak, Menteşe Sokak, Güvercin 1. Sokak, Dolamaç Sokak, Mengen Sokak, Lale 2. Sokak, Göçyolu Caddesi, Mimarsinan 2. Cadde, Kenger Sokak, Yazı Sokak, Güneş Sokak, Kağnıyolu Sokak, Fatih 1. Cadde, Alparslan 1. Cadde) ve Çevril Mahallesi (941. Sokak) ve civarları.

08:45 - 17:00: Yuvalı Mahallesi (5542. Sokak, 5547. Sokak, 5500. Cadde) ve Yuvalı Mahallesi (5500. Cadde, 5543. Sokak) ve civarları.

09:00 - 11:00: Oymaağaç Mahallesi (Dilrüba Çıkmazı Sokak, Dilrüba Sokak, Yazyurdu Sokak) ve civarları.

09:00 - 14:00: Kalkancık Mahallesi (Kalkancık Kümeevleri, 5500. Cadde), Himmetdede Mahallesi (Ankara Bulvarı) ve Yemliha Mahallesi (Tekgöz Kümeevleri) ve civarları.

09:30 - 12:00: Kuşçu Mahallesi (Kızılırmak Bulvarı, Irmak 1. Sokak, 4796. Sokak) ve Kuşçu Mahallesi (Palamut Sokak, Özağaç Sokak) ve civarları. (Bu çalışma iptal edilmiştir.)

10:00 - 13:00: Kalkancık Mahallesi (Kalkancık Kümeevleri) ve civarları.

11:00 - 12:30: Molu Mahallesi (1676. Sokak, 1652. Sokak, 1693. Kümeevleri, 1651. Sokak) ve civarları.

13:00 - 16:00: Kuşçu Mahallesi (Kızılırmak Bulvarı, 4802. Sokak) ve civarları.

Melikgazi

08:45 - 17:00: Battalgazi Mahallesi (Battalgazi Bulvarı, Hacılar Çıkmazı Sokak, Karacalar Sokak, Hacılar Geçidi Sokak, Amaç Sokak, Baruthane Sokak, Halikarnas Sokak, Marmara Sokak, Mahir Sokak, Mahir Çıkmazı Sokak, Sarıyaprak Sokak, Yağ Çıkmazı Sokak, Morkaya Sokak, Metin Yüksel Caddesi, Baruthane Çıkmazı Sokak) ve civarları.

09:00 - 17:00: Erenköy Mahallesi (Meşedibi Sokak, Çamyurdu Caddesi) ve Harman Mahallesi (Çamyurdu Caddesi, Çay Bağları 2. Sokak) ve civarları.

09:00 - 10:30: Kılıçaslan Mahallesi (Sivas Bulvarı) ve Germir Mahallesi (423. Sokak, 1796. Sokak, 1777. Sokak, 421. Sokak, 425. Sokak) ve civarları.

09:00 - 17:00: Küçük Bürüngüz Mahallesi (Topraklı Sokak, Tarlabaşı Sokak, Harmanlar Çıkmazı Sokak, Tuzla Caddesi, Harmanlar Sokak, Depo Sokak, Susam 1. Sokak, Karanfil 3. Sokak, Cami Sokak, 2620. Sokak, Ağırnas Caddesi), Subaşı Mahallesi (Umutlu Caddesi, Gökbahçe Sokak, Hızırderesi Sokak, Günışığı Sokak, Hattat Sokak, Höbek Sokak, Hakver Sokak, Tuna 1. Sokak, 2660. Sokak, 2659. Sokak, 2633. Sokak, Susam 1. Sokak, 2652. Sokak, Topraklı Sokak, 2650. Sokak, 2651. Sokak, 2649. Sokak), Büyük Bürüngüz Mahallesi (2660. Sokak, 2658. Sokak, 2648. Sokak) ve Ağırnas Mahallesi (3110. Sokak) ve civarları.

10:30 - 12:00: Fatih Mahallesi (Burhan Bulut Caddesi, Kurbanlı Caddesi, 2065. Sokak, Hisar 1. Sokak, 2086. Sokak, 2087. Sokak, Kadir Has Bulvarı) ve Kılıçaslan Mahallesi (Sivas Bulvarı, Molla Sokak, Yahya Kemal Caddesi, Farabi Caddesi) ve civarları.

13:30 - 15:00: Kılıçaslan Mahallesi (Yahya Kemal Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Müderris Sokak, Açı Sokak, Mümin Sokak, Ali Cafer Sokak, Molla Sokak, Şehit Ütğm. Mustafa Şimşek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı), Kılıçaslan Mahallesi (Ali Cafer Sokak, Kızılırmak Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Güçlü Sokak, Farabi Caddesi, Molla Sokak, Mümin Sokak, Şehit Ütğm. Mustafa Şimşek Bulvarı), Alpaslan Mahallesi (Farabi Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Şehit Ütğm. Mustafa Şimşek Bulvarı), Fatih Mahallesi (Kadir Has Bulvarı, Turan 1. Cadde, 2075. Sokak, 2029. Sokak, 2032. Sokak) ve Demokrasi Mahallesi (2265. Sokak, Kadir Has Bulvarı, Turan 1. Cadde) ve civarları.

14:00 - 17:00: 30 Ağustos Mahallesi (Manyas Sokak, Yağmur Sokak) ve civarları.

15:00 - 16:00: Erenköy Mahallesi (Gürle Mevkii, Ardıçtepe Caddesi, 1537. Sokak, 1525. Sokak) ve civarları.

15:00 - 16:30: Fatih Mahallesi (Birlik Caddesi, 2110. Cadde, Kadir Has Bulvarı, 2132. Sokak, 2048. Sokak), Kılıçaslan Mahallesi (Ali Cafer Sokak, Kızılırmak Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Güçlü Sokak, Farabi Caddesi, Molla Sokak, Mümin Sokak, Şehit Ütğm. Mustafa Şimşek Bulvarı) ve Alpaslan Mahallesi (Farabi Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Şehit Ütğm. Mustafa Şimşek Bulvarı) ve civarları.

16:00 - 17:00: Erenköy Mahallesi (1485. Sokak, 1486. Sokak, 1487. Cadde, 1484. Sokak, Ardıçtepe Caddesi, 1483. Sokak, 1528. Sokak, 1500. Sokak) ve civarları.

Sarıoğlan

08:30 - 17:30: Ilıca Mahallesi (Kayseri 3. Cadde, 601. Sokak, Ilıca Sokak, 613. Kümeevleri), Ilıca Mahallesi (Sivas Caddesi, 604. Sokak, Ilıca Sokak, Kayseri 3. Cadde, 596. Sokak, 601. Sokak, 602. Sokak, 610. Kümeevleri, 608. Sokak, 607. Sokak, 595. Sokak, 606. Sokak, 597. Sokak, 615. Kümeevleri, 609. Sokak, 603. Sokak, 613. Kümeevleri) ve Karacaören Mahallesi (Karacaören Kümeevleri) ve civarları.

Sarız

08:30 - 17:30: Bahçeli Mahallesi (Kardelen Sokak) ve civarları.

Talas

09:00 - 17:00: Erenköy Mahallesi (Meşedibi Sokak, Çamyurdu Caddesi) ve Harman Mahallesi (Çamyurdu Caddesi, Çay Bağları 2. Sokak) ve civarları.

10:00 - 11:00: Mevlana Mahallesi (Papatya Caddesi, Şehit Fatih Duman Sokak, Şehit Naci Akarsu Sokak, Bademli Caddesi, Akbülbül Sokak, Tarif Sokak) ve civarları.

12:00 - 14:00: Mevlana Mahallesi (Tarif Sokak) ve civarları.

Tomarza

09:00 - 17:00: Şıhbarak Mahallesi (Şıhbarak Kümeevleri, 922. Sokak) ve civarları.