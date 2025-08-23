Kayseri’de yapılacak planlı elektrik kesintileri (23 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 23 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Develi

Gazi Mahallesi: Okul, 16., 10., Gazi 2., 15., 7., 25., 37., 46., 24. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 17:00

Yeniköy Mahallesi: Yeniköy Kümeevler ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 17:00

Hacılar

Beğendik Mahallesi: Karlı Kuyu, Köşe Beğendik, Bulduk, Çıkrıklıkuyu, Şht. Rüştü Bayram, Seda, Kakillioğlu, Sesli Camı, Sakalar, Kükürt, Sesli Caddesi, 6002. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:45 - 17:00

Sakarçiftliği Mahallesi: Şht. Rüştü Bayram Caddesi ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:45 - 17:00

İncesu

Süksün Cumhuriyet Mahallesi: 4253., 4250., 4248. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:45 - 17:30

Saraycık Mahallesi: Üzüm Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 12:00

Örenşehir Mahallesi: Üzüm Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 12:00

Garipçe Mahallesi: 3600. Bulvar, Yeni ve 5482. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 12:00

Bulgurcu Mahallesi: Karabel, Dere, Dere 1. Çıkmaz, Ağa, Bulgurcu Caddesi ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:15 - 13:00

Fırınönü Mahallesi: 1302. Kümeevler ve civarları.

Kesinti saatleri: 13:00 - 17:00

Karakoyunlu Mahallesi: Aksubağları Kümeevler ve civarları.

Kesinti saatleri: 13:00 - 17:00

Karahüyük Mahallesi: 3310., 3306., 3311. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 14:00 - 15:30

Kocasinan

Kuşçu Mahallesi: Şht. Mustafa Bozkurt, Atatürk 2., Cumhuriyet 3. Caddesi, Kağnıyolu, Üzümlü, Dolay, Çiğdem 3. Sokak, Kızılırmak Bulvarı, Şeyh Şerafettin, İstiklal 1. Caddesi, Nevruz Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Melikgazi

Subaşı Mahallesi: Umutlu, Gökbahçe, Hızırdere, Hattat, Günışığı, Höbek, Hakver Caddesi, Tuna 1., 2650., 2633. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 12:00 ve 12:00 - 17:00

Küçük Bürüngüz Mahallesi: Topraklı, Tarlabaşı, Harmanlar Çık., Tuzla, Harmanlar, Depo, Susam 1., Karanfil 3., 2620. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:00 - 12:00 ve 12:00 - 17:00

Pınarbaşı

Gölcük Mahallesi: Uzunahmet Kümeevleri, Gölcük Kümeevleri ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 10:30 ve 11:00 - 17:00

Aşağıbeyçayırı Mahallesi: 3290. Kümeevleri, 3282., 3280., 3288., 3285., 3284., 3281., 3286., 3287., 3283. Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 11:00 - 17:00

Yukarıbeyçayırı Mahallesi: Sevişler Kümeevleri, Yukarıbeyçayırı Kümeevleri ve civarları.

Kesinti saatleri: 11:00 - 17:00

Sarıoğlan / Bünyan

Ilıca Mahallesi: Sivas, Uğur Mumcu Caddesi, 613. Kümeevler ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Sultanhani Mahallesi: Sultanhani Kümeevleri ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Sarız

Bahçeli Mahallesi: Çamdibi, Anafartalar Sokak, Atatürk Caddesi, Kardelen Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Kızılpınar Mahallesi: Çamdibi Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Güneşen Mahallesi: Atatürk Caddesi, Egemenlik, Tepecik, 1., Karanfil Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 08:30 - 17:30

Kırkısrak Mahallesi: Yukarı Değirmenderesi, Kırkısrak, Babürler, Yeni Okul 1., 118., 119., Armağanlar, Virikler, 122., Küllüötler, Küllüözler, 120. Sokak, A. Bostanbeli Kümeevler, Yukarı Kalolar, 121., Aşık Mehmet, Kocalar Kümeevler, 123., Aşağıdegirmenderesi, 116., 117., Yukarıbostanbeli Sokak ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:30 - 13:30

Dallıkavak Mahallesi: Dallıkavak Kümeevleri ve civarları.

Kesinti saatleri: 09:30 - 13:30