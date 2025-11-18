Kayseri’de yapılan gıda denetimlerinde 65 milyon lira ceza kesildi

Yılbaşından bu yana yapılan gıda denetimleri üzerine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, “Yılbaşından 14 Kasım tarihine kadar 11 bin 849 işletmeye 19 bin 832 denetim yapıldı, tespit edilen usulsüzlük ve uygunsuzluklar kapsamında ise 65 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, işletmelere yapılmış olan gıda denetimleri üzerine bilgiler paylaştı.

Yılbaşından 14 Kasım tarihine kadar toplamda 11 bin 650 işletmede 22 bin 668 denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Müdür Saklav, “Yapılan denetimler, işletme başına denetim ortalamasının yüzde 167 seviyesinde olduğunu bizlere gösteriyor. İlimizde toplamda 11 bin 849 gıda işletmesi faaliyet göstermekte olup bu işletmeler gıda denetim ekiplerimiz tarafından rutin olarak yılda en az iki kez denetlenmektedir. Bunun yanı sıra 2024 yılında 11 bin 650 işletmede toplamda 22 bin 668 denetim gerçekleştirildi” dedi.

“TAKLİT/TAĞŞİŞ ÜRÜNLER İFŞA EDİLMEYE DEVAM EDİYOR”

Tespit edilen usulsüzlük ve uygunsuzluklara 65 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandığını ve taklit/tağşiş yaptığı belirlenen 30 ürünün ise ifşa edildiğini belirten Müdür Saklav, “ALO 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 2 bin 167 şikayeti de değerlendirdik. Bu noktada vatandaşlarımız en iyi denetçi konumundadır ve gördükleri olumsuz durumları 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri önem taşımaktadır. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kapsamında etkin ve kararlı denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.