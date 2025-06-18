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Kayseri'de yapılan Voleybol Genç Erkek Türkiye Finalleri sona erdi

Kayseri ev sahipliğinde yapılan Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Finalleri bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Kayseri'de yapılan Voleybol Genç Erkek Türkiye Finalleri sona erdi

Türkiye genelinde ilk 16’ya kalan takımlar Kayseri ev sahipliğinde Türkiye Finallerine geldi. İki grubu ilk 4’te tamamlayan takımlar çeyrek finallere kaldı. Sekiz takım arasında yarı finali geçen takımlar finale yükseldi.

Yarı final maçlarını kaybeden takımlar üçüncülük dördüncülük maçına çıktı. Atatürk spor salonunda oynanan final maçlarının ardından Türkiye Şampiyonu olan Arkas Spora kupa ve madalyalarını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan  Kabakcı ile TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Nihat Emirhan verirken ikinci olan Halkbank Spor Kulübü’ne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile TVF A Klasman Gözlemci Kemal Soner ve üçüncü olan Ziraat Bankası takımının ise Kulüp Genel Menajeri Hasan Fahri Mehel ile Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti. Hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

Haber Merkezi

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