Kayseri'de yarın 15 ilçede elektrik kesilecek (3 Ekim)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 3 Ekim 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 15 ilçede kesinti yaşanacak.

Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

BÜNYAN

03.10.2025 09:00 – 14:00 → Kardeşler Mah. Kardeşler Kümeevler ve civarlarında

03.10.2025 09:30 – 17:30 → Yağmurbey Mah. Yağmurbey Küme Ev. ve civarlarında

DEVELİ

03.10.2025 08:30 – 17:00 → İncesu Mah. İncesu Kümeevler ve civarlarında

03.10.2025 09:00 – 17:00 → Harman Mah. 121. Sok., 120. Sok., Kelebek Sok., Öykü Sok. ve civarlarında

03.10.2025 09:00 – 11:30 → Şht. Üstğm. Hasan Şahan Mah. (Çukurbağ Sokakları) / Reşadiye Mah. Çukurbağ 6. Sok., Gül Sok. ve civarlarında

03.10.2025 11:30 – 13:30 → Reşadiye Mah. (Şht. Selçuk Özdil Sok. ve civarları)

03.10.2025 15:00 – 17:00 → Şht. Üstğm. Hasan Şahan Mah. (Necati Kurmel Bulv. ve civarları)

FELAHİYE

03.10.2025 09:00 – 15:00 → Kayapınar Mah. Kayapınar Kümeevler ve civarlarında

03.10.2025 10:00 – 13:00 → Alparslan Mah. Cumhuriyet Cad., Çarşı İçi ve civarlarında

HACILAR

03.10.2025 08:45 – 17:00 → Beğendik Mah. (Kartınkuyu Cad., Çifte Harman Sok., Gökçek Sok. ve civarlarında)

03.10.2025 09:00 – 17:00 → Aşağı Mah. (Kızıltepe Sok., Alaçayır Cad., Alagaş Sok., Koru Çık. Sok., Efilti Sok. ve civarlarında)

İNCESU

03.10.2025 09:00 – 16:00 → Garipçe Mah., Garipçe Kümeevler ve civarları

03.10.2025 09:30 – 15:30 → Kızılören Mah., Kızılören Kümeevler ve civarları

03.10.2025 10:00 – 17:00 → Subaşı Mah., Atatürk Cad., Çarşı İçi ve civarları

KOCASİNAN

03.10.2025 08:30 – 12:00 → Mimarsinan Mah., Şehitler Cd., Hürriyet Sk., Gülbahçe Sk. ve civarları

03.10.2025 09:00 – 15:00 → Yeşil Mah., Ayyıldız Cd., İnönü Cd., Bahar Sk. ve civarları

03.10.2025 13:00 – 17:00 → Erkilet Mah., Yıldırım Beyazıt Cd., Fevzi Çakmak Cd., Kaynar Sk. ve civarları

MELİKGAZİ

03.10.2025 08:45 – 11:30 → Gesi Fatih Mah., Çimenlik Cd., Dere Sk. ve civarları

03.10.2025 12:00 – 15:00 → Hisarcık Mah., İncirli Cd., Şht. Üstğm. Mustafa Çelik Cd. ve civarları

03.10.2025 15:00 – 17:30 → Anbar Mah., Sanayi Cd., Öz Sk., 6. Cd. ve civarları

ÖZVATAN

03.10.2025 09:00 – 12:00 → Kavaklı Mah., Cumhuriyet Cd., Dere Sk. ve civarları

03.10.2025 13:00 – 17:00 → Küpeli Mah., Kayabaşı Kümeevler ve civarları

PINARBAŞI

03.10.2025 08:30 – 11:30 → Uzunyayla Mah., Çamlıbel Kümeevler ve civarları

03.10.2025 12:00 – 15:00 → Kaynar Mah., Kaynar Cd., Çarşı İçi ve civarları

03.10.2025 15:00 – 17:30 → Bahçelievler Mah., Yeni Cd., Fatih Sk., 23 Nisan Sk. ve civarları

SARIOĞLAN

03.10.2025 09:00 – 13:00 → Gültepe Mah., Atatürk Cd., Şht. Er Yüksel Sk., Çınar Sk. ve civarları

03.10.2025 14:00 – 17:00 → Karaözü Mah., Karaözü Kümeevler ve civarları

SARIZ

03.10.2025 09:00 – 11:30 → Çandır Mah., Çandır Kümeevler ve civarları

03.10.2025 12:00 – 16:00 → Büyükçiftlik Mah., Cumhuriyet Cd., Dereboyu Sk. ve civarları

TALAS

03.10.2025 08:30 – 11:30 → Mevlana Mah., Halef Hoca Cd., 6082. Sk., 6083. Sk. ve civarları

03.10.2025 12:00 – 15:00 → Bahçelievler Mah., Atatürk Blv., Ziya Gökalp Cd., Cumhuriyet Cd. ve civarları

03.10.2025 15:00 – 17:30 → Kiçiköy Mah., Harman Cd., İnönü Cd., Çamlık Sk. ve civarları

TOMARZA

03.10.2025 09:00 – 12:00 → Akdere Mah., Akdere Kümeevler ve civarları

03.10.2025 13:00 – 17:00 → Köprübaşı Mah., Cumhuriyet Cd., Çarşı İçi ve civarları

YAHYALI

03.10.2025 08:45 – 11:45 → Derebağ Mah., Derebağ Kümeevler ve civarları

03.10.2025 12:30 – 16:00 → Seydili Mah., Atatürk Cd., Kayabaşı Sk., Cumhuriyet Cd. ve civarları

YEŞİLHİSAR

03.10.2025 09:00 – 13:00 → Karacaören Mah., Karacaören Kümeevler ve civarları

03.10.2025 14:00 – 17:00 → Doğanlı Mah., Doğanlı Kümeevler ve civarları