Kayseri'de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS'ye girecek

Türkiye genelinde binlerce öğrenci, yarın Liseye Geçiş Sınavına(LGS) girecek. 2 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Cumartesi yapılacak Liseye Geçiş Sınavı(LGS) dolayısıyla açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Esen, sınavla ilgili gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek olası bir trafik yoğunluğu için velilerin dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde İl Müdürü Esen; “Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de biz LGS sınavını tüm çocuklarımızın erişiminin rahat bir şekilde yapılabileceği güvenli bir ortamda yapmaya çalışıyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık. Şu an sahada sınav yapılacak tüm okullar hazır. Yaklaşık 80 okulumuzda 19.900 öğrencinin katılımıyla bu sınavı gerçekleştireceğiz. 2.800 civarında da salonda görevli öğretmenimiz olacak. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere son derece lojistiği güçlü bir sınav” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için beslenme paketi uygulamasının bu yıl ilk kez uygulanacağını vurgulayan Müdür Esen; “Bu sene farklı bir uygulama Bakanlığımız devreye almış oldu. Tüm öğrencilerimize beslenme paketi sınavla beraber verilecek. Yani sınava girmeden önce tüm öğrencilerimizin masalarında üzüm kurusu, ceviz ve su artı yulaf bardan oluşan bir beslenme paketi. Bu ilk defa dağıtımı yapıldı tarafımızdan, Bakanlığımız tarafından bütçesi oluşturuldu. Böyle bir farklılığımız var. Onun dışında biz tüm öğrencilerimizin hazırlık noktasında hiçbir eksiğinin olmadığını düşünüyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına giderek, vaktinde giderek sınavlara katılmasını arzu ediyoruz. Tüm bilgi birikimlerinin tamam olduğunu, herhangi bir panik yapmamaları gerektiğini öğütlüyoruz. Tabii bu arada velilerimize bir çağrım var. O da şudur: Çocuklarımızı rutinin dışına lütfen çıkarmasınlar. Yani bugün, yani cuma günü nasıl kahvaltı yapmışlarsa, öğlen yemeğini nasıl yemişlerse, akşam da hangi besinleri tüketmişlerse aynı şekilde devam etsinler. Farklı farklı gıda yüklemelerine lütfen gitmesinler. Çünkü çocukların belki kimyası bu değişiklik karşısında tepki verebilir. Yani çocuklarımızın fiziksel anlamda bir sağlık problemi yaşamadan, güvenli bir şekilde okullarına ulaştırabilmeleri için de lütfen tedbirlerimizi alalım, velilerimizle de birlikte” diye konuştu.

Sınava girecek öğrencilerin okula zamanında gitmesi için velilere çağrıda bulunan Müdür Esen; “Eğer bireysel olarak çocuklarımızı sınava götürecek ise mutlaka zamanı iyi ayarlayalım. Trafiğin yoğunluğunu hesap edelim ya da okulların bulunduğu bölgede park problemini de düşünerek vaktinde ulaşacak şekilde çocuklarımızı ulaştıralım. Sınav kaygısına yol açacak şekilde çocuklara soru sormaktan ya da çocukları sürekli sınavla alakalı cümleler kurarak bunaltmamak gerektiğini düşünüyorum. Günün içerisinde yapmış olduğumuz sohbetlerde dönüp dolaşıp "İşte sınavda ne olacak?" şeklinde çocuğun kaygısını artıracak nitelikte lütfen konuşmalar yapmayalım. Eğer çocuklarımızın heyecanını doğru yönetebilirsek, ki heyecan her zaman kötü bir şey değil. Heyecan durağanlığa yol açarsa bizi sıkıntıya sokar ama odaklanmamızı artırırsa da bizim için bir güç haline gelir. Çocuklarımızın özellikle heyecanını odaklanma noktasına yönlendirerek sorulara ve sınava odaklanarak sınavı geçirmelerini sağlayacak şekilde eğer çocuklarımızı yönetebilirsek çok daha verimli bir iş yapmış oluruz. Ben buradan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onları bu sınava etkin bir şekilde hazırlayan, tüm konuların bilgi ve beceri noktasında kavratılmasında emeği olan tüm öğretmenlerime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Velilerimize ve öğrencilerimize de bu sınavda gösterecekleri sükûnetli tavırdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Sınavları huzurlu, güvenli bir şekilde ilimizde inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdiden çocuklarımızın bahtları açık olsun diyorum. Ufukları açık olsun, huzurla girip huzurla çıkacakları bir sınav olsun temennisinde bulunuyorum” açıklamasında bulundu.