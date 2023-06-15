Kayseri'de yarın 340 bin 251 öğrenci karne alacak

2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın sona ermesiyle Kayseri’de 340 bin 251 öğrenci karne alacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi yarın Kayseri’de de sona eriyor. Kayseri’de bin 152 okulda 13 bin 294 sınıfta eğitimlerini sürdüren 340 bin 251 öğrenci de karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Ayrıca, 21 bin 897 öğretmen de eğitim yılını tamamlayarak, yaz tatiline girecek.