  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de yarın 7 ilçede elektrik kesilecek(26 Ekim 2025)

Kayseri'de yarın 7 ilçede elektrik kesilecek(26 Ekim 2025)

KCETAŞ, 26 Ekim 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Pınarbaşı, Bünyan, Kocasinan, Melikgazi, Tomarza, Sarıoğlan ve İncesu'da olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri'de yarın 7 ilçede elektrik kesilecek(26 Ekim 2025)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 26 Ekim 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

BÜNYAN
26.10.2025 | 08:30 – 09:30 → Yavuz Selim Mah. Şehit Aziz Bayram Erciyes Cad., 1800. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Karatay Mah. Karatay Kümeev, Göçmen Kümeev ve civarlarında

İNCESU
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Semerkent Mah. 1697. Sok., Bölükler Kümeev, 110. Bul., 1694. Sok., 1696. Sok. ve civarlarında / Subaşı Mah. 1702. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Kızılören Aşağı Mah. Karacaören Mevkii, Cumhuriyet 1. Cad., Çınar 1. Sok., Gölbaşı Cad., Gölbaşı Mevkii, Bağlar Mevkii, Burak Sok., Kaldırım Sok., Kerem Cad., Burak Çıkmaz Sok., Bilgin Sok., Aslı Sok., Bekdaşlı Sok., Yayla Cad., Dere 1. Sok., Çamlıbel Sok., Kızılbayır Mevkii, Ata Sok., Erim Sok., Yayla Mevkii Kümeev, Gönen Sok., Devlet Sok., Ballı Sok. ve civarlarında / Subaşı Mah. Sürtme Kümeevler ve civarlarında
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Kızılören Aşağı Mah. Cumhuriyet 1. Cad., Kerem Cad., Gölbaşı Cad., Ata Sok., İmar Sok., Çınar 1. Sok., İstiklal 2. Sok., 5670. Sok. ve civarlarında

KOCASİNAN
26.10.2025 | 09:00 – 14:00 → Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümeevler, 2930. Sok., 2877. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 10:00 – 14:00 → Gömeç Mah. Sivas Bulv., 2537. Sok. ve civarlarında

MELİKGAZİ
26.10.2025 | 09:30 – 15:00 → Osman Kavuncu Mah. İstanbul Geç. Sok., Osman Kavuncu Bulv. ve civarlarında
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Yeşilyurt Mah. 3384. Sok., 2750. Sok., 3385. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 08:30 – 11:30 → Hunat Mah. Sivas Bulv., Uluğ Sok., Seyyid Burhaneddin Bulv., Yenisu Sok., Özdoğan Sok., Uçak Sok., Zenneci Sok., Yeniçay Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 12:00 – 15:00 → Anbar Mah. 48. Cad., 46. Cad., 44. Cad., 50. Cad., 42. Cad., 875. Sok., 886. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 10:00 – 14:00 → Bağpınar Mah. 2532. Sok., Sivas Bulv., 2534. Sok., 2531. Sok., 2536. Sok., 2535. Sok., 2528. Sok., 2526. Sok., 2524. Sok., 2525. Sok., 2533. Sok., 2527. Sok. ve civarlarında

PINARBAŞI
26.10.2025 | 11:00 – 13:00 → Gümüşgün Mah. Yeni Sanayi 4. Cad., Yeni Sanayi 5. Cad. ve civarlarında
26.10.2025 | 09:00 – 12:00 → (İptal Edildi) Gümüşgün Mah. 890. Sok., 892. Sok., Gümüşaylar Bulv. ve civarlarında / Kılıçmehmet Mah. 892. Sok., 1141. Sok. ve civarlarında
26.10.2025 | 13:00 – 17:00 → (İptal Edildi) Gümüşgün Mah. Yeni Sanayi 3. Cad., Zamantı Sok., Eski Sanayi Cad., Maraş Cad., Gümüşaylar Bulv., 900. Sok., Yeni Sanayi 2. Cad., Yeni Sanayi 1. Cad., Yeni Sanayi 4. Cad., Yeni Sanayi 5. Cad. ve civarlarında / Aşağıkaragöz Mah. Aşağıkaragöz Kümeev ve civarlarında

SARIOĞLAN
26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Sofumahmut Mah. Sofumahmut Kümeevler ve civarlarında

TOMARZA
26.10.2025 | 09:00 – 12:00 → Yeni Mah. Sanat Sok., Sümbül Sok., İsmail Ogan Sok., Menekşe 1. Sok., Menekşe Çık. Sok., Bahar Sok., Çiçek Sok., İzzet Özilhan Bulv. ve civarlarında
26.10.2025 | 13:00 – 16:00 → Yeşilbağ Mah. Yeşilbağ Kümeevler ve civarlarında

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zafer Partili Kaftar, İYİ Parti'ye katıldı
Zafer Partili Kaftar, İYİ Parti’ye katıldı
'Türkiye birincileri, disiplinli bir biçimde süreci yönetmiş'
“Türkiye birincileri, disiplinli bir biçimde süreci yönetmiş”
Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Jest: 1.782 Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtıldı
Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Jest: 1.782 Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtıldı
Bir motorsiklet kazası daha bir genci hayattan kopardı
Bir motorsiklet kazası daha bir genci hayattan kopardı
Baki Ersoy'dan Katar'a Bozkurt selamı
Baki Ersoy'dan Katar'a Bozkurt selamı
Kayseri'nin eski belediye çöplüğü altında 2 bin yıllık hipodromu keşfedildi!
Kayseri'nin eski belediye çöplüğü altında 2 bin yıllık hipodromu keşfedildi!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!