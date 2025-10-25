Kayseri'de yarın 7 ilçede elektrik kesilecek(26 Ekim 2025)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 26 Ekim 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

BÜNYAN

26.10.2025 | 08:30 – 09:30 → Yavuz Selim Mah. Şehit Aziz Bayram Erciyes Cad., 1800. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Karatay Mah. Karatay Kümeev, Göçmen Kümeev ve civarlarında

İNCESU

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Semerkent Mah. 1697. Sok., Bölükler Kümeev, 110. Bul., 1694. Sok., 1696. Sok. ve civarlarında / Subaşı Mah. 1702. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Kızılören Aşağı Mah. Karacaören Mevkii, Cumhuriyet 1. Cad., Çınar 1. Sok., Gölbaşı Cad., Gölbaşı Mevkii, Bağlar Mevkii, Burak Sok., Kaldırım Sok., Kerem Cad., Burak Çıkmaz Sok., Bilgin Sok., Aslı Sok., Bekdaşlı Sok., Yayla Cad., Dere 1. Sok., Çamlıbel Sok., Kızılbayır Mevkii, Ata Sok., Erim Sok., Yayla Mevkii Kümeev, Gönen Sok., Devlet Sok., Ballı Sok. ve civarlarında / Subaşı Mah. Sürtme Kümeevler ve civarlarında

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Kızılören Aşağı Mah. Cumhuriyet 1. Cad., Kerem Cad., Gölbaşı Cad., Ata Sok., İmar Sok., Çınar 1. Sok., İstiklal 2. Sok., 5670. Sok. ve civarlarında

KOCASİNAN

26.10.2025 | 09:00 – 14:00 → Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümeevler, 2930. Sok., 2877. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 10:00 – 14:00 → Gömeç Mah. Sivas Bulv., 2537. Sok. ve civarlarında

MELİKGAZİ

26.10.2025 | 09:30 – 15:00 → Osman Kavuncu Mah. İstanbul Geç. Sok., Osman Kavuncu Bulv. ve civarlarında

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Yeşilyurt Mah. 3384. Sok., 2750. Sok., 3385. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 08:30 – 11:30 → Hunat Mah. Sivas Bulv., Uluğ Sok., Seyyid Burhaneddin Bulv., Yenisu Sok., Özdoğan Sok., Uçak Sok., Zenneci Sok., Yeniçay Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 12:00 – 15:00 → Anbar Mah. 48. Cad., 46. Cad., 44. Cad., 50. Cad., 42. Cad., 875. Sok., 886. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 10:00 – 14:00 → Bağpınar Mah. 2532. Sok., Sivas Bulv., 2534. Sok., 2531. Sok., 2536. Sok., 2535. Sok., 2528. Sok., 2526. Sok., 2524. Sok., 2525. Sok., 2533. Sok., 2527. Sok. ve civarlarında

PINARBAŞI

26.10.2025 | 11:00 – 13:00 → Gümüşgün Mah. Yeni Sanayi 4. Cad., Yeni Sanayi 5. Cad. ve civarlarında

26.10.2025 | 09:00 – 12:00 → (İptal Edildi) Gümüşgün Mah. 890. Sok., 892. Sok., Gümüşaylar Bulv. ve civarlarında / Kılıçmehmet Mah. 892. Sok., 1141. Sok. ve civarlarında

26.10.2025 | 13:00 – 17:00 → (İptal Edildi) Gümüşgün Mah. Yeni Sanayi 3. Cad., Zamantı Sok., Eski Sanayi Cad., Maraş Cad., Gümüşaylar Bulv., 900. Sok., Yeni Sanayi 2. Cad., Yeni Sanayi 1. Cad., Yeni Sanayi 4. Cad., Yeni Sanayi 5. Cad. ve civarlarında / Aşağıkaragöz Mah. Aşağıkaragöz Kümeev ve civarlarında

SARIOĞLAN

26.10.2025 | 09:00 – 17:00 → Sofumahmut Mah. Sofumahmut Kümeevler ve civarlarında

TOMARZA

26.10.2025 | 09:00 – 12:00 → Yeni Mah. Sanat Sok., Sümbül Sok., İsmail Ogan Sok., Menekşe 1. Sok., Menekşe Çık. Sok., Bahar Sok., Çiçek Sok., İzzet Özilhan Bulv. ve civarlarında

26.10.2025 | 13:00 – 16:00 → Yeşilbağ Mah. Yeşilbağ Kümeevler ve civarlarında