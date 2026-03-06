Kayseri'de yarış yapan 2 araca 60 gün trafikten men

Kayseri'de jandarma ekiplerince yarış yapan 2 araç tespit edilerek araçlar 60 gün süre ile trafikten men edildi. Şahıslar hakkında Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddesi ve TCK 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Kayseri ili Felahiye ilçesi Felahiye–İsabey yolu 02 km'sinde iki otomobil sürücüsünün karayolu üzerinde yarış yaptıkları, sosyal medyada yayınlanan videonun incelenmesi neticesinde tespit edildi. Konu ile ilgili yapılan işlemler kapsamında suça konu 2 otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddesi ve TCK 179. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

