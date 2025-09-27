Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu 11 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL bulunan 11 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarının ‘Çevrimiçi Yasadışı Bahis’ oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunan B.K.(20), E.D.(21), B.B.(21), K.Ü.(25), S.Ü.(29), M.K.(57), S.Y.(31), T.K.(27), Ü.K.(25), K.K.(20) ve U.K. (23) yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet harddisk ele geçirildi.