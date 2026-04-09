Kayseri'de yasa dışı kenevir operasyonu 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Melikgazi ilçesinde M.K. isimli şahsın ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Talas ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 330 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet aydınlatma sistemi ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.