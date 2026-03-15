Kayseri'de yaşayan Elazığlılar iftarda buluştu

Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranda bir araya gelen dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri iftarda bir araya geldi. İftar sonrası bu yıl içerisinde düzenlenmesi planlanan Elazığ Gecesi ile ilgili istişareler yapıldı. Kayseri Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz, iftar davetine katılan dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Programda dernek faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İftar programı, çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.