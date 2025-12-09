Kayseri'de yaşayan güncel Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 4 Aralık 2025 tarihi itibariyle yayınladığı raporda, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 4 Aralık 2025 tarihi itibariyle 62 bin 740 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 198 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,14 olarak açıklandı.
Ülke genelinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı ise güncel olarak 2 milyon 366 bin 922 olarak açıklandı. En az Suriyeli’nin yaşadığı il 8 kişi ile Hakkari olurken, en fazla Suriyeli’nin bulunduğu il ise 415 bin 796 kişi ile İstanbul oldu.