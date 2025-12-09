Kayseri'de yaşayan güncel Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 4 Aralık 2025 tarihi itibariyle 62 bin 740 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 198 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,14 olarak açıklandı.

Ülke genelinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı ise güncel olarak 2 milyon 366 bin 922 olarak açıklandı. En az Suriyeli’nin yaşadığı il 8 kişi ile Hakkari olurken, en fazla Suriyeli’nin bulunduğu il ise 415 bin 796 kişi ile İstanbul oldu.