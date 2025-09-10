Kayseri'de Yaşayan Miras Çalıştayı düzenlendi

Kayseri Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Yaşayan Miras Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve festival kapsamında Kayseri’de bulunan sanatçılar katıldı. Çalıştayda, Usta - Çırak ilişkisi, geleneksel sanatlarda akademik eğitim, kursların mevcut yapısı ve sorunları ve geleneksek sanatların yaşatılmasında mesleki ve teknik eğitimin yeri gibi konular ele alındı.