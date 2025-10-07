Kayseri'de Yaşayan Nevşehirliler Derneği (Nevkayder) Genel kurulu yapıldı

Derneğin kuruluşunun 2024 ortaları, resmi açılışının ise bu yılbaşında yapıldığını, kuruluş aşaması ve tanıtımdan sonra bundan sonra derneğin vizyonunu, 'üyeler ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı sağlamak' olarak açıklayan dernek başkanı Anfer Yılmaz şunları söyledi.

"Geçen bir yıl içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte derneğimizin çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkisini ve tanıtımını sağlamaya çalıştık. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken derneğimizin faaliyetlerini arttırmak dernek üyelerimiz ve Hemşehriler arasındaki iletişimi daha güçlendirmek olacaktır Bizim özenle üzerinde durduğumuz konu öncelikle Kayserimizde ikamet eden ve Kayseri dışında bulunan hemşerilerimizle iletişim kurmak, onlara her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Nevşehir –Kayseri iç içe olmuş bir şehir. Yani etle tırnak gibi. Bizim amacımız, bu iki şehre ve ülkemize nasıl faydalı olabiliriz, onun çabası içerisindeyiz. Doğduğumuz yer Nevşehir, yaşadığımız yer Kayseri. Elbette yaşadığımız yer olan Kayseri’ye ve ülkemize, devletimize, milletimize bugüne kadar olan hizmetlerimizi yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Nevşehir – Kayseri diyaloğunu daha da güçlendirerek hizmet etmekte kararlıyız. Bu genel kuruldan sonra yönetim kurulu üye sayısını artırarak, icraatlarımızı, hizmetlerimizi dahada artıracak ve çeşitlendireceğiz. Bu konuda, derneğimize üye olan ve olmayan hemşehrilerimizden desteklerini bekliyoruz."

Daha sonra yapılan ve sayısı artırılan yeni yönetim kurulu'nda; Anfer Yılmaz (Bağımsız denetçi-Mali müşavir), Yaşar Sıdar (İşadamı ), Mustafa Öğütlü (Bağımsız denetçi- Mali müşavir ), Prof.Dr. Orhan Yıldız (Öğretim üyesi), İsa Ferah (Bağımsız denetçi- Mali müşavir ), Köksal Kaya (İşadamı ), Ahmet Buğra Şimşek (Avukat ), Esat Özaltın (İşadamı ), Prof.Dr. Özgür Özdemir (Öğretim üyesi-Rektör yardımcısı)), Mustafa Demir (Türkeli Belediye başkanı), Pınar Dönmez (Avukat), Duran Tekin (Diş hekimi-işadamı ), Halil Bayer (Göz doktoru), Selim Üvez (İşadamı ), Osman Öztürk (E.Emniyet müdürü), İlker Sarıaslan (Bağımsız denetçi-mali müşavir), Nur Sultan Güven (Eczacı), Mustafa Tolga Koçak (işadamı), Arif Yasin Bircan (işadamı), Yavuz Selim Arslan (işadamı), Prof.Dr. Mehmet İlhan Şahin (Kayseri Tabibler Odası başkanı), Yaşar Serhat Çalışkan (PTT Kayseri Başmüdürü) ,Mete Kurt (Gazi e. Albay), Osman Fidan (Avukat), Yunus Emre Çakır (Doktor-Nevşehir Adli tıp uzmanı), Şükran Satılmış (Sigorta uzmanı), Şakir Yavuz (işadamı), Alperen Yalçın (avukat), Adnan Akyıl (mali müşavir), Davut Güleç (Gazeteci ), Tamer Ünlü (E.astsubay ), Nazmi Şen (Kamu görevlisi), yönetim kurulu yedek üyeleri ise: Murat Nurlu-işadamı, Saitcan Duran-İnşaat mühendisi, Ali Yurttaş-Kamu görevlisi, Murat Ünlü-işadamı, Mehmet Dönmez-doktor, Salim Ferah- Kamu görevlisi, Fatih Çelik-mali müşavir, Erdem Metin-işadamı, Haluk Yeter -Üniversitede şube müdürü, Selami Süha Şimşek- Mühendis, Murat Dirican -Turizm il müdürlüğü-'den oluştu.

Denetim kurulu asil üyelikler; Prof.Dr. Uğur Şahin (öğretim üyesi ), Doç.Dr.Selim Doğanay (öğretim üyesi), Yılmaz Karaca (kamu görevlisi), denetim kurulu yedek üyeliklerde; Metehan Söğüt -mali müşavir, Erdal Yılmaz -Avukat, Barış Karacan -İşadamı ile oybirliği ile kabul edildi.