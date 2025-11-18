Kayseri'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle 63 bin 203 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 661 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,17 olarak açıklandı.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan, 6 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 280 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 6 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında bulunan 7 günde Kayseri’den 77 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.