Kayseri'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü devam ediyor
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle 63 bin 203 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 661 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,17 olarak açıklandı.
KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU
Öte yandan, 6 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 280 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 6 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında bulunan 7 günde Kayseri’den 77 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.