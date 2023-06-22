Kayseri’de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde zarar gören vatandaşlara, Türk vatandaşlarının yapmış oldukları yardımların yanı sıra çeşitli nedenlerle Kayseri'de yaşayan yabancı ülke vatandaşları da nakdi yardımda bulundu.

Kayseri’de yaşayan yabancılar ve bağlı oldukları sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Milletinin tek yürek olduğu günlerde toplumsal dayanışmaya ortak olabilmek ve depremin yaralarını bir nebze de olsa hafifletmek, depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için yardım topladıklarını belirterek, toplamış oldukları nakdi yardımı İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman’a teslim ettiler.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından teslim alınan bağışlar, Kayseri Valiliği'nin koordinasyonu ile Adıyamanlı depremzedelere gönderildi.