Kayseri'de yaşlı adamı fuhuş pazarlığında soydular

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi İlçesi Danişmentgazi Mahallesinde, fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra hırsızlık ve yağma olayının gerçekleşmesi olayına karışan şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde;

L.K. (53) ve Y.K. (28) isimli şüpheli şahısların, müşteki M.B. (78) ile fuhuş pazarlığı yaptıktan sonra gerçekleşen olayda müştekiye ait; 10 adet gram altın, 5 adet çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1.000 ABD Doları, 400 Euru ve 5.000 lira çalındığı tespit edildi. Suça konu para, döviz ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

L.K. ve Y.K. hakkında “Hırsızlık, Fuhuşa Yer Temini ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi” suçlarından gerekli adli işlemler başlatılarak gözaltına alındı.